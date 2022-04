Isola dei famosi, Edoardo Tavassi interessato a Jovana? Lei abbandona, Luxuria: “Un po’ sfortunato”

Il fratello di Guendalina Tavassi sarebbe interessato a Jovana, che si era ritirata dall’Isola per problemi medici

La bella Jovana Svonja Djordjevic ha destato molto interesse da parte dei naufraghi dell’isola dei famosi 2022 soprattutto di Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. Quest’ultimo infatti si è lanciato in diverse tattiche di corteggiamento da quella dell’indifferente, al romantico neomelodico, ma nessuna sembra funzionare. Come è noto, Jovana è già moglie del noto calciatore serbo Filip Djordjevic, dal quale ha avuto due figli.

Mi sono innamorato. Quando ho visto Jovana mi sono immaginato io e lei a rallentatore sulla spiaggia con due cavalli bianchi… senti come suonava bene Jovana Tavassi. In Palapa mi ha anche guardato… è fatta!” ha ironizzato il fratello di Guendalina, fantasticando sulla spiaggia. Purtroppo, Jovana ha dovuto momentaneamente abbandonare l’Isola per problemi medici. Edoardo inoltre ha puntato anche un’altra donna: la bionda attrice Licia Nunez.

A quel punto, è interevenuta Vladimir Luxuria che ha commentato: “Beh Licia diciamo che ha altri gusti, Jovana ha dovuto abbandonare. Diciamo che Edoardo è un po’ sfortunato”. Però, la Djordjevic è rientrata in gioco poiché guarita e quindi ha ancora modo di farsi conoscere meglio al pubblico. Insomma, riuscirà Edoardo a conquistare la modella serba? Chissà

