Chi è Raffaella Schifino, moglie di Enrico Papi? I due hanno figli?

Enrico Papi è senza dubbio uno dei volti della televisione italiana maggiormente noti al grande pubblico, anche grazie alla sua esuberanza e ironia. Tuttavia, se da una parte conosciamo molto bene il Papi televisivo, dall’altra cosa sappiamo della sua vita privata?

Enrico Papi è un ottimo marito e padre di famiglia, come conferma sua moglie Raffaella Schifino. I due sono convolati a nozze nel 1998 dopo un fidanzamento durato diversi anni.

Dal loro amore sono nati due figli, Rebecca e Jacopo: non è raro che sui social compaiano scatti che ritraggono la famigliola tutta insieme. Rebecca, 21 anni, studia e vive negli Stati Uniti (la famiglia Papi si è trasferita negli USA nel periodo in cui il conduttore era rimasto lontano dalla TV, ndr), mentre Jacopo ha 13 anni e vive a Roma.

Raffaella Schifino è molto riservata (non ha neppure un profilo Instagram e non si conosce la sua data di nascita) e non si conoscono tanti dettagli sulla sua vita privata. Non è un caso se proprio lei aveva spinto per vivere a Miami (dove hanno vissuto anche le conseguenze dell’uragano Irma), in modo da rimanere lontani da ogni tipo di gossip.

Raffaella Schifino continua a vivere in America, mentre Papi rientra in Italia solo per lavoro.

