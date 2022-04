Anticipazioni Uomini e Donne Vip: conduttrice e primi nomi

Spuntano le prime indiscrezioni su Uomini e Donne Vip, chi condurrà il programma e chi potrebbe salire sul trono

Da poco è stato reso noto che non andrà in onda in estate Temptation Island, sembra che a prendere il suo posto ci sarà una versione Vip di Uomini e Donne.

Si tratta di un nuovo ed inedito progetto, stando al settimanale Nuovo Tv saranno otto le puntate che andranno in onda in prima serata, durante le quali alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo proveranno a trovare la loro anima gemella.

Al momento le indiscrezioni non sono state ancora ufficializzate, non si sa infatti quando Uomini e Donne Vip andrà in onda. Stando ai rumors non ci sarà Maria De Filippi al timone del nuovo programma, sembra infatti che nei panni di conduttrice potrebbe esserci Silvia Toffanin.

Chi parteciperà alla nuova trasmissione per trovare l’amore? Il toto-nomi è già iniziato. Il settimanale Nuovo fa sapere che sul trono potrebbero salire Valeria Marini e Pamela Prati. Entrambe single da molto tempo e con molte delusioni amorose alle spalle. Per quanto riguarda i troni vip maschili, tra i papabili nomi al momento spunta quello di Antonio Zequila.

Sara Fonte

