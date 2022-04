L’Eredità 20 aprile 2022, alla ghigliottina torna Claudia ma non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 20 aprile 2022 – è giunta (ancora una volta) al gioco finale de L’Eredità la campionessa Claudia.

La più volte campionessa s’è ritrovata a concorrere per un bottino di 50.000 euro dopo un solo dimezzamento e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Avvenir

Restare

Ricordo

Fare

Nervo.

La campionessa dai capelli rossi ha quindi scelto come parola Scoperto.

Una parola che la ha poco soddisfatta, come testimoniato dalla sua stessa espressione.

Ed infatti la parola scelta dagli autori era un’altra

Ed era…

…vi lasciamo un po’ di spazio per ragionarci…

…ancora un po’…

…Vago.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (usiamo il virgolettato per le parole del padrone di casa Flavio Insinna):

Vago Avvenir è una citazione di ‘A Silvia’ di Giacomo Leopardi.

Restare sul Vago, “non specificare quando non si è sul sicuro”.

Ricordo Vago è quello che si ha quando non s ha un ricordo nitido.

Fare il Vago, come si dice nella Capitale quando si fa un po’ gli gnorri.

Nervo Vago – è il decimo nervo cranico.

