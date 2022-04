Belen Rodriguez e Soleil Sorge, aria gelida a Le Iene: l’indiscrezione

Freddezza palese tra Belen Rodriguez e Soleil Sorge a Le Iene, Chi svela un retroscena

Che i rapporti tra Belen Rodriguez e Soleil Sorge non fossero idilliaci si era capito qualche giorno fa a Le Iene, durante l’ospitata dell’ex gieffina.

La nota conduttrice argentina l’aveva presentata con un’ironia che a molti è sembrata alquanto pungente. Queste le sue parole: “Mettetevi tutti comodi che vi presento la nostra ospite. Lei è italo americana e parla benissimo l’italiano e l’inglese. Ora tutti parlano di lei per il GF Vip, ma prima lei ha fatto la gavetta: Pechino Express, Uomini e Donne e anche L’Isola. Poi soltanto dopo è arrivato il Grande Fratello.”

E ancora: “I suoi ex sono Luca Onestini, Nicola Ippoliti, Marco Cartasegna e Gianmaria Antinolfi. Insomma sono tutte storie che iniziano con un reality e finiscono sul magazine Chi. Poi al GF ha anche avuto un triangolo con Alex e Delia, ma adesso è fidanzata con un certo Carlo”.

Di certo non è sfuggito ai telespettatori che Belen Rodriguez non ha fatto il nome di suo fratello Jeremias quando ha nominato gli ex di Soleil Sorge. A Le Iene Teo Mammuccari glielo ha fatto notare, l’ex cognata è subito intervenuta dicendo che avesse fatto quell’omissione di proposito.

Il settimanale Chi nel nuovo numero in edicola da oggi ha rivelato che dietro le quinte tra le due c’è stato un gelo davvero palese. Questo è ciò che fa sapere la nota rivista diretta da Alfonso Signorini: “Belen Rodriguez vs Soleil Sorge, gelo a Le Iene. Retroscena della puntata de Le Iene con ospite Soleil Sorge Stasi. La freddezza con Belen Rodriguez, cognata della Sorge quando stava con il fratello Jeremias Rodriguez si è notata in studio fin da subito, dalle prime battute.”

E ancora: “Le due donne inoltre hanno avuto una relazione con Gianmaria Antinolfi, anche lui concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il risultato di questo mix? L’aria negli studi Mediaset era gelida”.

