Delirio a due in onda su Rai 5

Delirio a due è la stravagante opera proposta nel pomeriggio di Rai 5. Dal genio di Eugene Ionesco, viene proposta questa particolare edizione dell’opera, che tutto è fuorché vuota e insulsa come appare.

La trama

Protagonisti della storia sono due coniugi, Lui e Lei. Convivono in un appartamento, e il contesto sociale e storico è quello di una guerra che non accenna a concludersi. I due partner tanto malassortiti quanto incapaci di vivere l’uno senza l’altro, continuano a conversare e a battibeccare usando cosmologie basate su quotidiane occorrenze di oggetti, animali e persone.

Lo spettatore può all’apparenza ritenere che Lui e Lei non trovino modo di conversare su argomenti importanti. Tuttavia ciò no è vero. Seguendo come si deve la trama, si racconto la paura della solitudine, il bisogno che l’essere umano vive di avere accanto un altro essere che testimoni della nostra esistenza. In noi e in quello che ci accade ogni giorno si nascondere una forza comica che a tratti ci sembra tanto importante da impedirci di allargare lo sguardo al resto del mondo.

Il cast

La versione dell’opera proposta è quella tradotta da Gianrenzo Morteo. LA regia è di Vittorio Cottafavi, le scene di Mario Grazzini e i costumi di Maria Teresa Stella. Nel cast Renato Rascel, Fulvia Mammì, Nello Riviè, Elena De Merich, Edoardo Torricella

