Cotto e Mangiato ricetta del 20 aprile 2022: parmigiana di melanzane

Oggi ospite speciale nella cucina di Cotto e Mangiato. Come ci spiega anche Tessa, ha corteggiato professionalmente per molti anni lo chef Roberto Conti, ed oggi finalmente lo ha nella sua cucina. Insieme hanno proposto una versione light della parmigiana di melanzane. Vediamo il procedimento di preparazione.

La ricetta

Per preparare questa sorta di parmigiana, hai bisohno dei seguenti ingredienti:

Latte

Melanzane

Amido di mais

Formaggio grattugiato

Pesto di basilico

Salsa di pomodoro

Procedimento

Prendi una melanzana viola tonda bella grande e dividiamo a metà. Incidi dei taglietti sulla polpa, poi copri con pellicola e metti in microonde alla massima potenza. Intanto prepara una fonduta di parmigiano. In un pentolino porta ad ebollizione il latte dunque aggiungi anche altro latte mischiato con Amido di mais. In ultimo aggiungi anche il formaggio grattugiato e fai raffreddare. Quando la melanzana sarà pronta, svuotala della polpa senza rompere la buccia, tagliuzza la polpa e metti da parte. Nella buccia scavata metti prima uno strato di polpa di melanzane, poi uno strato di Pesto, uno strato di salsa e uno di fonduta. Continua così finché non sarà concluso lo spazio, ricordando che l’ultimo strato in assoluto deve essere di formaggio grattugiato. Ecco che puoi impiattare e servire.

