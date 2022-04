Isola dei Famosi, problemi di salute per Jovana Djordjevic: come sta adesso?

Jovana Djordjevic è stata una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022. Non è durata molto la sua avventura in Honduras. Infatti dopo poche settimane, la moglie dell’ex attaccante del Chievo Verona, Filip Djordjevic ha dovuto lasciare il reality show condotto da Ilary Blasi. Una vera e propria bomba mediatica si è abbattuta dopo che l’ormai ex naufraga si è ritirata dal programma.

La spiegazione di Jovana

La serba non ha rivelato i motivi che l’hanno condotta a ritirarsi dal reality show. Ha utilizzato, successivamente, il suo account ufficiale Instagram: “Si vede tutto sulla mia faccia, non ho mai saputo nascondere i sentimenti. Comunque ieri sera non potevo parlare e volevo dire molto. Sono ancora molto emozionata“, ha confessato in un post.

La 31enne ha poi continuato a spiegare la sua situazione sul suo profilo social: “Ho avuto un piccolo pezzo di filo dall’operazione al seno che ho fatto alcuni anni fa e un punto era fuori (a causa della perdita di peso). Sono andata dal dottore perché volevo che lo tirasse fuori. Quello che non mi aspettavo era il risposta del chirurgo locale che mi ha detto che doveva tagliarmi con almeno 2 punti e che dovevo riposare almeno 5 giorni dopo, prendere l’antibiotico ecc… Non ero d’accordo con lui perché sapevo che si può fare senza tagli inutili, quindi ho detto che volevo rimanere come sono senza fare un “intervento” (il rischio di infezione era alto anche lì, con il tempo e le condizioni in cui vivevamo)”.

“Non volevano alcun rischio e ho avuto una scelta: restare e fare l’operazione o lasciare il gioco. Ovviamente, ho scelto l’altra opzione. Appena arrivata a Milano sono andata direttamente dal chirurgo di mia fiducia che ha preso il filo in meno di 10 secondi SENZA tagli, medicine ecc. Ero pronta per tornare subito in Honduras ma quello non è stato possibile. Quindi, questo è stato il motivo per cui sono andata via”, ha chiarito, infine Jovana Djordjevic, smentendo di conseguenza le voci su una possibile gravidanza.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui