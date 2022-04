Serale Amici 21, quando andrà in onda la finale e semifinale? Previsto cambio di programma

Cambio di programmazione per il Serale di Amici 21: la finale cambia data e forse anche semifinale

Mancano alcune settimane alla finalissima del serale di Amici 21. Mercoledì 20 aprile 2022 è stata registrata la sesta puntata del serale, che andrà in onda su Canale 5 sabato 23 aprile. La finale invece sarebbe dovuta andare in onda il 14 maggio 2022, ma potrebbe esserci un cambio di programma a causa di un evento molto importante: l’Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a Torino.

La finale del Serale infatti è l’unica puntata non registrata e quindi è molto probabile che slitti di un giorno: non andrebbe in onda il sabato 14 bensì domenica 15 maggio 2022. Questa però non è l’unica indiscrezione trapelata: se la finale sarà trasmessa in diretta dando la possibilità al pubblico di votare, lo stesso potrà accadere per la semifinale del 7 maggio 2022. Dunque, sarebbe la prima volta che si parla di semifinale in diretta con il pubblico votante in questi ultimi anni, in quanto soltanto la giuria ha sempre avuto possibilità di scegliere i finalisti. Per ora sono soltanto ipotesi e non sono ancora state confermate dai canali ufficiali del talent show di Canale 5.

Stando alle ultime indiscrezioni di Amedeo Venza, ci sarebbe già un toto-nomi sui probabili concorrenti vincitori di Amici 21. Tra questi ci sarebbero i cantanti Luigi Strangis, Alex e Sissi. Sarà davvero così? Non ci rimane che attendere alla finale.

