Amici 21, quanto guadagnano i giudici a puntata? Svelati i cachet

Sabato 23 aprile andrà in onda la sesta puntata della 21esima edizione di Amici, lo show condotto da Maria De Filippi che ogni anno riesce a lanciare dei veri e propri talenti sia nel campo della danza che nel mondo della musica.

Il 25 aprile, Festa della Liberazione, non ci sarà il daytime di Amici 21, pertanto i fan del programma dovranno rimandare l’appuntamento a lunedì prossimo.

Tra le tante curiosità che riguardano Amici 21 c’è anche quella relativa ai compensi dei giudici. Quest’anno i tre profili che decretano le sorti dei concorrenti che si danno battaglia nello show sono Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash, tutti e tre in studio anche nella precedente edizione.

Ma quanto guadagnano i tre giudici? A quanto ammonta il loro stipendio per ogni singola puntata al Serale?

Stando ai rumors che sono circolati online nelle ultime ore, il più pagato sarebbe proprio l’erede dei Savoia. Emanuele Filiberto arriverebbe infatti ad intascare circa 8.000 euro a puntata: basta fare due conti per rendersi conto di come la cifra complessiva per l’intera durata del Serale di Amici 21 superi i 50.000 euro.

Più basso il cachet riservato a Stefano De Martino, che dovrebbe percepire 6.000 o al massimo 7.000 euro per ogni puntata. Infine, sempre stando alle indiscrezioni, Stash guadagnerebbe dai 3.000 ai 4.000 euro a puntata.

