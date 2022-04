Cotto e Mangiato ricetta del 21 aprile 2022: mozzarella con melanazana in careozza

Tra le ricette più gustose che potesse scegliere, la mozzarella con melanzana in carrozza è tra le migliori che Tessa potesse proporre. Nell’appuntamento di oggi con Cotto e Mangiato, questa è la pietanza che andremo ad imparare. Ecco come si fa

La ricetta

Per la ricetta di oggi abbiamo bisogno di questi ingredienti, ovvero:

1 melanzana

Pane in cassetta

3 uova

Sale

Pepe

Latte

2 mozzarelle

Farina

Procedmento

Per prima cosa tagliare le melanzane a fette. Mettere un filo d’olio e grigliare almeno cinque minuti per lato. Taglia a triangolo il pancarré, poi affetta non molto sottilmente la mozzarella. Sbatti le uova con sale e pepe aggiungendo appena un goccio di latte. Quando le melanzane saranno pronte, adagiale su un triangolo di pancarré, aggiungi anche la mozzarella e copri con un’altra mezza fetta di pancarré. Passa prima nell’uovo sbattuto, poi nella farina e di nuovo nell’uovo. Dunque friggi in olio abbondante. Prima di servire appoggia in un vassoio con carta assorbente, per eliminare l’eccesso d’olio. Da servire a merenda, a pranzo o a cena, la ricetta gustosa di Tessa è pronta per essere gustata. E anche oggi come sempre è Cotto e Mangiato, con tanto di buon appetito da parte di Tessa e della sua simpatia.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui