Chi è Boris Capasso, il primo modello curvy in Italia?

Ecco chi è Boris Capasso, primo modello curvy in Italia: età, carriera e curiosità

Moro, alto 1.80 e fisico “burroso”, Boris Capasso ha 32 anni, è originario di Barletta, in Puglia ma vive a Roma. Si è diplomato all’Accademia di recitazione e la vita l’ha colpito in modo molto duro. Boris infatti ha dovuto sottoporsi a diverse cure per sconfiggere due tumori maligni e da lì il suo metabolismo è cambiato, arrivando ad aumentare di peso. Il ragazzo non si è perso d’animo e oggi lavora come modello curvy per alcune maison di moda, diventando così il paladino del body positive e combattendo i falsi stererotipi di bellezza imposti dalla società e ogni forma di bullismo e pregiudizio.

E’ stato ospite di note trasmissioni televisive Rai e Mediaset, tra cui Avanti Un altro e Pomeriggio 5. Infatti, si è fatto conoscere ai pubblico italiano per il suo carattere vivace e per la sua personalità decisa e fuori dagli schemi. Uno dei suoi più grandi miti? La popstar Beyoncé, della quale si è tatuato persino il suo volto sul petto.

Ha prova molta ammirazione per Barbara D’Urso, poiché la considera una donna straordinaria. Per quanto riguarda la sua vita privata, non si sa molto ma ciò che emerge dalle sue biografie online è molto affezionato ai suoi due cani di razza Sharpei. E’ inoltre molto amico della modella Vera Miales, attualmente concorrente a La Pupa e il Secchione Show.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui