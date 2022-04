La macchina da scrivere in onda su Rai 5

Nel venerdì pomeriggio di Rai 5, l’opera che viene proposta è La macchina da scrivere, opera di Jean Cocteau. Vediamo qualcosa in più in merito a trama e cast.

La trama

Siamo in Francia, manca davvero poco allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. La paura della guerra è su tutte le case, ma a mandare ancor più in tilt in francesi ci sono delle lettere minatorie scritte da un mitomane che sta cercando di mettere KO alcuni abitanti di un piccolo villaggio di provincia.

Con quest’opera, Cocteau decide di dare agli spettatori una visione ironica della borghesia francese e della sua meschinità nonché del vizio che incombe su di essa step by step. Si tratta infatti xella la storia di una serie di suicidi apparenti in cui tutte le vittime prima di passare a miglior vita scrivono un bigliettino che si rivelerà scritto con la medesima macchina da scrivere, circostanza che smentisce la tesi dei suicidi.

Cast

Come già detto si tratta di un’opera di Jean Cocteau, in questa occasione proposta con la traduzione di Adolfo Franci. La regia è di Mario Landi, le scene di Lodovico Muratori, i costumi di Titus Vossberg. Nel cast Marina Malfatti, Enzo Tarascio, Raoul Grassilli, Mariano Rigillo, Alida Valli, Ralda Ridoni.

