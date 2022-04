Cake Star, si va a Caserta: quali sono le pasticcerie in sfida?

Questa sera, alle ore 21:25 circa, su Real Time, andrà in onda la decima puntata (su dodici) di Cake Star – Pasticcerie in Sfida, il programma condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara. Stavolta la vivacissima conduttrice e il cuoco superstar ci porteranno nella splendida Caserta, la città della famosissima Reggia.

Come sempre, anche questa sera si sfideranno tre pasticceri, che dovranno convincere i giudici in base a tre aspetti peculiari: la location, il cabaret di paste e il cosiddetto ‘pezzo forte’. Ogni pasticceria potrà contare sul supporto del proprio cliente abituale, che proporrà ai giudici i suoi dolci preferiti nel tentativo di far conquistare 5 stelle alla pasticceria di fiducia.

Il primo concorrente in gara è Alessandro, titolare della pasticceria Lombardi: lui stesso la definisce Reggia (non a caso…) perché si estende su tre piani (sono in tutto 2.000 metri quadri). La cliente abituale è Mary.

Dopo Alessandro toccherà a Vincenzo e alla sua pasticceria Cappiello. All’interno troveremo un’organizzazione a dir poco militare: Vincenzo, infatti, è stato nell’esercito e tiene molto alla disciplina e al rigore. La sua specialità sono le torte da matrimoni. La cliente abituale è Paola.

Infine, il terzo concorrente della puntata di stasera di Cake Star è Marco, che gestisce la pasticceria Contemporanea. Marco ha un passato da cantante e può vantare una partecipazione allo Zecchino d’Oro con il brano Mi regali una ciambella. Dopo aver lavorato per vari ristoranti stellati (anche negli USA) ha deciso di fare rientro a Caserta. Il suo cliente abituale è Alessandro.

