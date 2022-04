Cotto e Mangiato, ricetta del 22 aprile 2022: cestino di frutta e crema pastriciera

Se sei alla ricerca di una ricetta dolce, ecco che Tessa propone quello che fa al caso tuo. Nella cucina di Cotto e Mangiato, oggi ai fornelli si prepara un bel crstono di frutta e crema pasticciera. Ecco la ricetta.

La ricetta

Per quanto riguarda gli ingredienti, avrai bisogno di:

100 grammi di zucchero a velo

100 grammi di burro morbido

2 uova

Scorza di 2 limoni

220 grammi di farina

400 ml di latte

100 grammi di zucchero

4 uova

Fragole

Kiwi

Procedimento

Cominciamo con la preparazione della pasta frolla. In una terrina grattugia la buccia di un limone, aggiungi zucchero a velo, burro, uova e farina e crea un panetto morbido. Metti a riposare in frigo mezz’ora. Dopodiché prendi dei pirottini, metti parte dell’impasto e inforna a 180 gradi per 10 minuti. Intanto taglia a dadini la frutta. Dopodiché dedicati alla preparazione della crema. In un pentolino mixa uova zucchero farina e latte, buccia di limone e porta ad ebollizione sempre mescolando. Quindi fai addensare bene e fai raffreddare. Quando saranno pronti i cestini di frolla, con un sacco a poche, metti la crema nel cestino e decora con i pezzi di frutta. Una ricetta gustosa, dolce e anche veloce da realizzare. Come sempre, per Tessa, è Cotto e Mangiato.

