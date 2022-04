Isola dei famosi, Ilona Staller racconta un retroscena choc: “Avevo perso una bambina”

L’ex pornostar si lascia andare in confessioni toccanti sulla sua vita all’Isola dei famosi 2022

Nella puntata di venerdì 22 aprile 2022 de L’Isola dei famosi, la naufraga Ilona Staller si è raccontata sul suo passato davvero toccante prima diventatare famosa, affrontando sfide dure. L’ex diva dell’hard infatti è nata in una famiglia molto povera in Ungheria, crescita soltanto con sua madre e quindi si è sposata molto presto per vivere una vita felice in Italia.

“Mi sono sposata molto giovane con Salvatore, ma non per amore. Infatti il prete mi diceva ‘non ho mai visto una sposa così triste’ ha esordito così Ilona, parlando del suo matrimonio a Ilary Blasi. Staller ha iniziato a lavorare come fotomodella in Italia e poi arrivò il dramma. “Ho sofferto anche di anoressia. Sono rimasta incinta ha poi spietato l’ex pornostar. “Prima di Ludwing avevo perso una bambina e sono andata in chiesa a pregare per fare in modo che non perdessi anche lui. Sono rimasta incinta e mangiavo tutto cià che potesse far bene al bambino, anche se stavo male” ha continuato Ilona.

La naufraga ha infine chiosato dichiarando di essere molto contenta di essere madre di Ludwing: “Gli facevo sentire la musica classica. I primi mesi sono stati dolorosi, avevo nausea, ma poi è andato tutto bene”.

