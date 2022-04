Chi è la fidanzata di Nicolas Vaporidis? Dettagli e curiosità

Ecco chi è la fidanzata di Nicolas Vaporidis de L’Isola dei famosi 2022

Nicolas Vaporidis è uno dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2022 e si è definito un outusider grazie alla sua spiccata personalità e contraddistinguendosi dagli altri. Ha infatti avuto fin da subito discussioni tra cui con Jeremias Rodriguez e Floriana Secondi, attualmente eliminati dal gioco. C’è chi anche lo ha definito “stratega o il regista” per i suoi modi.

Della sua vita privata però non si sapeva nulla, anzi all’Isola dei famosi 2022 era sbarcato come single, sebbene fosse fidanzatissimo. Nella puntata di venerdì 22 aprile 2022 infatti Vaporidis si è confessato dicendo di avere accanto a sé una donna misteriosa, di cui è profondamente innamorato e soprattutto della sua personalità e intelligenza (che trova molto sexy). Ilary Blasi ha chiesto all’attore in puntata: “Quindi ci hai detto una bugia? Sei entrato come single”. Vaporidis ha poi spiegato di essere una persona molto riservata e per questo motivo non ha voluto raccontare nulla della sua vita privata: “Voglio che resti tra noi”. Il naufrago ha inoltre aggiunto sulla sua misteriosa fidanzata: “Io con lei sono io, sono me stesso, come lo sono anche con i miei amici. Questo mi ha fatto innamorare”.

Ilary ha infine chiesto al naufrago: “Una domanda: è mora o bionda?”. L’attore ha replicato senza aggiungere altri dettagli: “E’ bionda”. Insomma, quindi a quanto pare, Vaporidis ha confermato di avere il cuore impegnato in Italia.

Chi sarà mai? Ultimamente, circolavano delle voci che fosse fidanzato con Giulia, una ragazza che lavora come PR e che ama la lettura.

