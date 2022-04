Ti spedisco in convento 2: chi sono le suore e chi sono le ragazze

Ha preso il via domenica scorsa la nuova stagione di Ti spedisco in convento, l’adattamento italiano del format internazionale Bad Habits, Holy Orders. Il programma, che è una sorta di docu-reality, è incentrato sulla capacità di resistenza di un gruppo di ragazze che dovranno vivere in un convento di suore per un mese.

Il tutto con le ragazze totalmente inconsapevoli di ciò che dovranno affrontare, dato che le partecipanti saranno inizialmente convinte di gareggiare in un altro tipo di reality, decisamente più ‘movimentato’.

Ma quali sono le novità della seconda stagione in onda su Real Time? Anzitutto la location, dato che Ti spedisco in convento 2 si svolge nel convento Villa Santa Maria di Trani, dove si trovano le suore della Congregazione delle Figlie del Divino Zelo.

Le religiose che prendono parte al docu-reality sono in tutto cinque: si tratta di Suor Patrizia, Suor Carolin, Suor Laxmi, Suor Julinda e Suor Agnes. Le ragazze saranno poi affiancate da Maria Lucia, al primo passo dal noviziato, ed Ester, che invece è novizia.

E per quanto riguarda le ragazze? Le protagoniste, tutte dai 18 ai 23 anni, sono Chiara, Nina, Ginevra, Beatrice, Ana Maria e Nanda, tutte abituate a stili di vita molto diversi da quello del convento.

