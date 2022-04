Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 24 aprile 2022

Le anticipazioni di “Domenica In” del 24 aprile 2022.

Come di consueto, vi segnaliamo gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio, domenica 24 aprile 2022, di “Domenica In”. Quali ospiti si alterneranno negli studi “Fabrizio Frizzi”, al fine di farci trascorrere un piacevole pomeriggio insieme a Mara Venier? Eccoli di seguito…

Gli ospiti di “Domenica In” del 24 aprile 2022

La puntata si aprirà con con lo spazio “A grande richiesta” con Mirko Casadei e la sua orchestra insieme a cinque coppie di ballerini di liscio. Sarà poi la volta di Raoul Bova, protagonista della nuova stagione di “Don Matteo”, al posto di Terence Hill, nei panni di Don Massimo. Spazio cucina con lo chef Gennaro Esposito per il “Menu della domenica“ e al cinema con gli attori Salvatore Esposito e Greta Scarano per il film “La cena perfetta“. E ancora, arriverà in studio Paolo Ruffini con tre giovani attori dello spettacolo “Up & Down“.

Torna come ospite, a poche settimane dalla sua ultima presenza, Tommaso Paradiso. Il cantante presenterà il suo primo film da regista “Sulle nuvole” con Marco Bocci e Barbara Ronchi. In studio, poi, il professore Massimo Galli per presentare il suo libro “Gallipedia”, nel quale parla della sua vita e del suo lavoro di ricercatore ed il cantante Shel Shapiro che mostrerà alcune immagini del suo concerto a Cagli, in provincia di Urbino. La puntata si concluderà con l’orchestra spettacolo di Mirko Casadei.

Maria Rita Gagliardi

