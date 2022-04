Oroscopo di Paolo Fox dal 25 aprile al 1 maggio: previsioni della settimana

Andiamo a vedere cosa si prospetta per noi nella prossima settimana, con l’oroscopo di Paolo Fox. Ecco le previsioni settimanali segno dopo segno zodiacale per la settimana che va dal 25 aprile al 1 maggio.

Ariete

Venere sta per entrare nel segno, quindi se ti piace qualcuno è giusto fare un passo avanti. Se stai in coppia, potrebbe esserci qualche crisi

Nel lavoro invece, a parte qualche preoccupazione, Giove donerà creatività. Coloro che hanno avuto un incarico importante potranno guadagnarci su entro fine mese.

Toro

Le stelle ti favoriscono e aiutano i sentimenti a tornare a galla. Avrai le occasioni giuste e vedrai una svolta importante in questi giorni, non sprecare tempo

Per il lavoro si parla di situazioni positive. Chi mira ad una nuova posizione, oppure ad un cambio di azienda o di vita, dovrà seguire il proprio intuito per non sbagliare.

Gemelli

Ci sono delle situazioni intriganti per te, sei tu che non vuoi cogliere, forse a causa del passato. Le stelle ti invitano a lasciarti andare, divertendoti e trasgredendo.

Nel lavoro, sta per iniziare un’ottima stagione per gli autonomi. Maggio con buoni guadagni e tante idee valide. Mai perdersi d’animo!

Cancro

Favorite sono le relazioni occasionali. Qualunque decisione prenderai si manterrà nel tempo. Evita la timidezza e dichiara i tuoi sentimenti.

Nel lavoro sta per giungere una novità, una piccola affermazione o una chiamata. Sappi attendere.

Leone

Ti consigliamo di ritagliarsi tempo per il relax, sopratutto a causa dello stress dei mesi scorsi. Riavvicinamento per coppie in crisi, incontri per i single.

Nel lavoro e nella professione, invece, si parla di accordi, contratti. Recupera il denaro sperperato. Fai economia.

Vergine

Sei desideroso di conoscere qualcuno che ti faccia sentire sereno, ma Venere non aiuta. Le coppie supereranno i problemi, nonostante questioni in sospeso in famiglia.

Per il lavoro sarà meglio evitare i pazzi azzardati. Impegnatevi, ma non sottovalutate un segnale di allerta.

Bilancia

Cerca di fare il primo passo: anche se sei geloso devi darti un gran da fare. Se hai un partner non trascurare per il lavoro.

Per il lavoro ci sono ottime novità in arrivo. Scelta importante da compiere entro breve. Favoriti gli esami e le nuove imprese.

Scorpione

Venere ti sorride e favorisce emozioni ed incontri. Anche per coloro che pensavano di non volere una storia qualcosa sta cambiando.

Per la questione lavorativa, potrebbe esserci qualche novità professionale in dirittura d’arrivo. Stai risparmiando e questo è necessariamente d’obbligo oggi.

Sagittario

Stai sviluppando una strana sicurezza in amore che ti permetterà di prendere quota. Via il nervosismo, e volta pagina. Evita di tirare avanti situazioni volte alla fine

Non bene per il lavoro. Pare infatti che sarà tutto fermo anche in questa settimana, ma da maggio si ripartirà.

Capricorno

Tutte le questioni in sospeso potrebbero essere risolte questa settimana. Anche se ci sono discussioni e tensioni, l’amore è favorito. Approfittane

Per il lavoro fino ad ora non hai avuto un equilibrio. Per fortuna si segnalano cambiamenti in atto. Prova a chiudere un certo accordo entro i primi di maggio.

Acquario

Non ti piacciono le storie che limitano, eppure da solo proprio non sai stare. Chi ha una relazione da un pò vuole fare il salto di qualità.

Per il lavoro dovrai cercadre di pensare positivo. Pare che avete dato il via ad una rivoluzione e che siate al centro della scena!

Pesci

Hai Venere ancora nel segno che ti permette di divertirti e ti regala momenti di passione sotto le lenzuola. Sei in un periodo di forte desiderio, approfittane.

Per il lavoro, ci sono delle rimostranze professionali che andranno a buon fine, non esitate a farvi avanti.

