Bebe Vio innamorata: chi è la nuova fiamma della campionessa paralimpica?

Bebe Vio, all’anagrafe Beatrice Maria Vio è una campionessa italiana di fioretto individuale paralimpico. Nata a Venezia il 4 marzo 1997 ha vinto l’oro nella specialità sia alle Olimpiadi di Rio De Janeiro del 2016 che di Tokyo nel 2020. La schermitrice vanta anche delle esperienze nel mondo dello spettacolo, conducendo nel 2017 su Rai Uno il programma ‘La vita è una figata’, mentre l’anno successivo ha recitato come doppiatrice nel film ‘Gli incredibili 2‘. La veneta sembrerebbe nuovamente innamorata. Andiamo a scoprire chi è il fidanzato di Bebe Vio.

La fiamma di Bebe Vio

Le prime indiscrezioni sulla nuova coppia sono state date dal settimanale ‘Chi’ e successivamente confermate da Dagospia. La rivista diretta da Alfonso Signorini aveva lanciato l’indiscrezione sulla nuova fiamma della schermitrice e le voci sono state confermate dal portale di Roberto D’Agostino che ha pubblicato degli scatti in cui i due innamorati si scambiano degli appassionati baci a Napoli. Dalle istantanee si vede Bebe molto presa dal ragazzo, tanto da avvinghiarsi a lui e ricoprirlo di baci. Ad ora, però, non si conosce ancora l’identità del ragazzo che sta facendo battere il cuore della campionessa paralimpica.

Di sicuro, però, non si tratta di Giorgio Avola, lo schermidore che circa due anni fa era stato indicato come suo probabile compagno. In realtà si parlò all’epoca di un presunto flirt, mai stato confermato. Escluso anche l’accompagnatore misterioso con cui era andata a seguire la partita di Serie A Roma-Salernitana del 10 aprile 2022.

