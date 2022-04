Che tatuaggi ha Mia Khalifa? Alla scoperta del corpo della ex star di Pornhub

Mia Khalifa ha ufficialmente approvato un tatuaggio che la ritrae sul braccio di uno dei suoi fan. L’ex star di Pornhub ha condiviso tramite una Storia su Instagram una foto del tatuaggio in questione, ringraziando l’autore.

“E’ la prima volta che vedo un tatuaggio di me stessa e non ne sono spaventata. Lo adoro!!!”, ha aggiunto come didascalia l’ex diva dell’hard.

Il tatuaggio, inviato a Mia Khalifa da una fan cubana, ritrae il personaggio sexy con i capelli sciolti mentre indossa i suoi tipici occhiali: inoltre, nel tattoo la Khalifa ha anche una mano alzata sul viso, come se stesse cercando di proteggersi gli occhi dal sole.

In più, nel tattoo l’ex pornostar indossa un bikini e quello che sembra essere un accappatoio da piscina, legato alla vita: un tatuaggio abbastanza sensuale e affascinante.

Non è il primo tattoo che ha come soggetto principale la leggenda del porno, anche se quelli precedenti non erano dello stesso livello di eleganza. Anche su Instagram è facile trovare un paio di tatuaggi che mostrano Mia Khalifa senza veli, con un’espressione che ricorda molto quella finale di un atto sessuale.

Un altro tatuaggio – un ritratto, ndr – è invece caratterizzato da uno scarso lavoro di ombreggiatura, tanto da far sembrare l’ex diva dell’hard piena di lividi.

La stessa Mia Khalifa ha diversi tatuaggi sul suo corpo. Tra questi, spiccano il simbolo del Cavaliere Oscuro (che fa ovviamente impazzire i fan di Batman, ndr), una frase dell’inno nazionale libanese e una croce che simboleggia il partito cristiano conservatore del Libano.

