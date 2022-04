Cotto e Mangiato ricetta del 26 aprile 2022: crostini burrata trota ed asparagi

La ricetta di oggi è un ottimo connubio tra antipasto e gusto. TESSA ci propone infatti dei Crostini burrata trota ed asparagi. Non ci resta che vedere come si preparano. Di seguito trovi la ricetta ed il procedimento.

La ricetta

Per preparare questi crostini, dove protagonista indiscussa è la trota affumicata, Vai bisogno dei seguenti ingredienti. Ovvero:

Crostini

Burrata

Olio EVO

Scorza di 1 limone

Punte di asparagi

Trota affumicata

Procedimento

Come prima cosa prepara i Crostini. Ricava da pancarré, dopodiché metti in padella per tostare o in alternativa in forno. Intanto lavora la Burrata con olio e scorza di limone grattugiata, poi adagia in un sacco a poche. Quando i Crostini saranno pronti, puoi adagiare la base di Burrata, e appoggiare sopra delle fettine di trota affumicata. Affetta molto sottilmente le punte degli asparagi e crea una decorazione. Puoi sbizzarrire la tua fantasia come meglio ritieni opportuno. Pranzo, antipasto, o aperitivo, questi Crostini sono perfetti per celebrare i tuoi ospiti, puoi accompagnarli con del buon vino o in alternativa giocare con le accoppiate e le varianti. E anche oggi come sempre la ricetta è pronta da essere gustosa, per la serie Cotto e Mangiato come sempre con Tessa. Buon appetito.

