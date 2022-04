Cotto e Mangiato ricetta del 27 aprile 2022: frittata patate noci e taleggio

Stanchi della dieta, e vogliosi di mangiare qualcosa di veramente gustoso? Ogni tanto salta fuori a cotto e Mangiato qualche ricetta diversa, come quella di oggi. Tessa ci ha preparato infatti una gustosa frittata patate noci e taleggio. Vediamo insieme come si prepara.

La ricetta

Per preparare questa gustosa frittata avrai bisogno dei seguenti ingredienti, ovvero:

Patate

Olio

Aglio

4 uova

Taleggio

Noci

Formaggio grattugiato

Procedimento

Per prima cosa tagliare a cubetti le patate. Versarle in una padella con olio e Aglio, e fare rosolare. Ricorda di togliere l’aglio. Intanto in una ciotola, sbatti le uova, aggiungi sale e pepe. Versa anche abbondante parmigiano grattugiato. Sbriciola le noci e versate nell’uovo. Poi in ultimo taglia del Taleggio a cubetti. Ricorda di mescolare tutto per bene. Quando le patate saranno rosolate versa l’uovo in padella. Deve cuocere almeno cinque minuti su ogni lato. Aiutati con un coperchio per girare la frittata quando sotto sarà bella croccante. Anche dall’altro lato deve cuocere qualche minuto. Una volta pronta metti su un piatto da portata, magari tagliata a fettine. Ottima da gustare sia calda che fredda, la frittata di oggi combina gusto e praticità. Come sempre Cotto e Mangiato con il sorriso della simpatica Tessa.

