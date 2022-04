Turandot, in onda su Rai 5

Non una semplice opera quella del mercoledì mattina di Rai 5. Stavolta il palinsesto ci propone la Turandot. Nel caso specifico in viene proposta una versione dell’opera classica pucciniana molto acclamata dalla critica, in cui ad esibirsi nel ruolo della principessa Falena, protagonista, vi è la grande Lucille Udovich. La Versione quo proposta ha vista impegnato il regista Mario Lanfranchi, mentre le coreografie sono di Luciana Novaro.

Il cast

Come anticipato la rai propona la storica edizione della Turandot di Puccini dove Lucille Udovic veste i panni della protagonista. Accanto a lei troviamo invece Nino Del Sole Plinio Clabassi Franco Corelli Renata Mattioli Mario Borriello. In ultimo anche Mario Carlin Renato Ercolani e Teodoro Rovetta. A dirigere l’orchestra, il maestro Fernando Previtali, per la regia di! ario Lanfranchi.

La Trama

Circa la trama, più che stravolgere il corso della storia, in questa edizione si focalizza l’attenzione sulla protagonista e la si paragona ad una falena. Non ad una farfalla, allegra e colorata, ma appunto ad una falena, Notturna e triste che resta troppo ancorata al suo bozzolo anziché sbocciare come dovrebbe. Solo la presenza della serva Liu e del suo fare sincero e fedele, porterà Turandot a rivalutare molti degli aspetti fino ad allora trascurati.

