Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie è finita: un gesto di Barù fa discutere

E’ stata una delle relazioni d’amore più appassionate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 6. Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié, dopo tantissimi alti e bassi nella casa più spiata d’Italia, erano riusciti a lasciarsi andare e a cominciare una storia molto romantica. Tante le promesse, le speranze, i propositi di vivere una vita insieme e felici, formando una famiglia. Il nuotatore e la principessa, però, hanno chiuso il loro rapporto sentimentale. Fuori dalle telecamere qualcosa non ha funzionato e i due hanno deciso di interrompere quanto iniziato nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

La fine della storia fra Lulù e Manuel

La relazione d’amore fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è sopravvissuta alle pressioni esterne poco più di 30 giorni. Poi un annuncio che si legge sulle pagine ufficiali di Manuel, per chiudere la storia con la principessa etiope. “In questo mese dal termine del Gf Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori”. “Ringrazio di cuore – ha scritto Manuel – tutti quelli che hanno sostenuto e amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del Gf rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”.

La notizia è stata confermata anche da Lulù Selassié , la quale si è tolta qualche sassolino dalla scarpa parlando anche della famiglia di Manuel Bortuzzo: “Sin da quando ero all’interno della casa il padre di lui (e tutto il contesto attorno) non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che nella vita REALE le cose sarebbero cambiate, e che mi avrebbero dimostrato rispetto e sincerità. Cosa che ahimè, sono qui per dirvi che non c’è mai stata. Non è vero che io e mia sorella Clary siamo stati unfollowate dal Signor Franco, ma la realtà è che siamo STATE NOI a bloccarlo su Instagram per certi motivi che non voglio esternare”.

Il gesto di Barù

Non sono mancate le reazioni alla notizia della chiusura della storia fra Manuel e Lulù. Appena giunta Barù ha messo il follow a Manuel Bortuzzo. In molti hanno trovato strano il tempismo con il quale il nobile ha inviato la richiesta d’amicizia, considerando che finché Manuel è stato fidanzato con Lulù il follow non compariva. Un gesto criticato da alcuni utenti sui social, come ad esempio: “Barù già da Verissimo mi scese tantissimo dal cuore, poi che dopo la notizia della fine della storia tra Manuel e Lulù ha iniziato a seguire Manuel, me l’ha proprio cancellato. E non so quanto spesse siano le fette di prosciutto che avete sugli occhi per volerli insieme”.

