Il film Brooklyn è basato su una storia vera? Curiosità e trama

Questa sera, su Rai 1, alle ore 21:25, per il ciclo Donne Straordinarie andrà in onda il film Brooklyn, uscito nel 2015 e diretto dal regista John Crowley. Nel cast del lungometraggio sono presenti Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall Gleeson, Jim Broadbent.

Proprio Saoirse Ronan veste i panni della protagonista Eilis Lacey, nata e cresciuta in un piccolo paese dell’Irlanda assieme a sua madre e a sua sorella. Ambientato nel 1962, il film racconta come Eilis faccia fatica a trovare un’occupazione che possa garantirle un futuro stabile: per questo, la giovane deciderà di partire alla volta degli Stati Uniti, dove riuscirà ad ambientarsi a Brooklyn dopo un primo periodo di adattamento tutt’altro che semplice.

Eilis si innamora di Tony, un idraulico italoamericano, che decide di sposare di nascosto prima di fare rientro in Irlanda a causa dell’improvvisa e tragica scomparsa della sorella. Ma una volta rientrata in terra natia Eilis si ritroverà con una proposta di lavoro e un possibile nuovo amore: dovrà quindi scegliere se restare in Irlanda o tornare negli USA.

Il film è stato largamente apprezzato dalla critica e ha ricevuto tre candidature agli Oscar e una ai Golden Globe. Ma Brooklyn è tratto da una storia vera? In realtà non ci sono riferimenti precisi, anche se sembra frutto della fantasia degli autori. Di certo il film si ispira ai tanti emigranti che hanno lasciato la propria terra per costruirsi una vita migliore negli Stati Uniti.

