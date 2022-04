L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 11: “Si è sciolto il mio cuore di pietra”

Prima di tutto voglio dire che sono riusciti a battere il pongo regolamento dell’anno scorso quando si sono inventati 400 isole pur di non fare uscire Vera Gemma. Quest’anno siamo ad un livello avanzato di presa per i fondelli, non eliminano nessuno continuando a palleggiarli da un’isola all’altra, e noi Muti.

Ieri per la terza volta Ilona che ha perso al televoto è tornata su playa sgamada e non contenti Clemente Russo è tornato il palapa riunendosi al gruppo dopo aver superato una prova che avrei superato anch’io che sono una schiappa megagalattica.

Questa puntata è stata caratterizzata più che dai litigi come al solito dall’aspetto umano di alcuni concorrenti. Marco Cucolo e Alessandro hanno sciolto il mio cuore di pietra. Il primo ci ha insegnato, se ancora ce ne fosse bisogno, che i pregiudizi fanno schifo. Ammetto che anch’io quando lo vidi la prima volta accanto a Lory pensai che era l’ennesimo ragazzetto che voleva solo fare carriera nel mondo dello spettacolo usando la Del Santo. Ieri però mi sono resa conto di quanto invece Marco ami davvero Lory e di quanto i giudizi affrettati e senza fondamenta facciano soffrire. Dopo 9 anni di relazione, penso che si possa anche smettere di dire che Marco sta con Lory solo per tornaconto personale.

Alessandro invece ci ha mostrato una dolcezza infinita: il suo rapporto con la sorella Carmelina è meraviglioso e questo dimostra quanto Carmen Di Pietro, a differenza delle apparenze, sia stata una brava madre. Questi due mi hanno commossa, maledetti.

Tornando invece in me vi dico che ho goduto come un riccio quando hanno invalidato la prova di Laura che ha palesemente imbrogliato nella prova leader. Ho goduto perché ce la mena con la storia della sportività per ogni cosa e alla prima occasione non è stata sportiva per niente.

Sia messo agli atti che io esigo in ogni programma Mediaset Nicola Savino! Senza essere volgare o cattivo, riesce a farmi lacrimare dal ridere, lui e l’avvocato di Cicciolina dovrebbero pensare ad un tour estivo. Oltre ad essere simpatico, è anche una spalla pazzesca per Ilary che arrivati ad una certa ora si sca**a e non capisce più nulla.

Al televoto ci sono Licia, Marco Cucolo, Guendalina ed Edoardo, io salvo tutti tranne Licia che come ho già detto trovo pesante come un macigno. Avrei tanta voglia di farle riabbracciare la sua cara amica Ilona su playa sgamada, facciamo questo gesto altruistico tutti insieme. Tanto, chissà se tornerà mai in Italia qualcuno visto l’andazzo.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti.

L’Isola dei Famosi 16, i tre migliori meme della undicesima puntata

Ilary: “Per quale motivo il pubblico dovrebbe tenerti in gioco?” Edo: “perché io sono entrato qua per dimagrì e ancora non sono dimagrito del tutto. Fateme andà via a 90 kg” “Io c’ho paura di essere il primo naufrago dell’isola a torna a casa ingrassato” ????? #isola pic.twitter.com/HiuUyq5JfM — Francesca ? (@sonoingenua_) April 25, 2022

“Non sei più il figlio di una volta” mi ha steso. #isola pic.twitter.com/8WMMJVnN9G — trashtvstellare (@tvstellare) April 25, 2022

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui