Cake Star, l’ultimo atto è nel Monferrato: tutto sulle tre pasticcerie in gara

Questa sera, alle ore 21:25 circa, su Real Time, andrà in onda l’ultima puntata stagionale di Cake Star – Pasticcerie in Sfida, il programma condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara.

La frizzante conduttrice e lo chef superstar si recheranno nell’Alessandrino per questo ultimo atto, precisamente tra i comuni di Casale, Valenza e Ovada. La formula non cambia nemmeno stavolta: le tre pasticcerie in gara dovranno convincere i giudici su tre aspetti, ovvero la location, il cabaret di paste e il ‘pezzo forte’. Ogni concorrente potrà avvalersi del supporto del cliente abituale, che proporrà i suoi dolci preferiti ai giudici con l’obiettivo di far ottenere 5 stelle alla propria pasticceria di fiducia.

La prima pasticceria in gara è Bottaro e Campora, che si trova ad Ovada, nel Monferrato. Il titolare, Marco, è un fervido tradizionalista allergico alla modernità. La cliente abituale è Manuela.

Dopo sarà la volta di Matteo e della sua pasticceria Ninin, situata invece a Casale. Matteo è l’esatto contrario di Marco, appassionato di tecnologia e con lo sguardo verso il futuro. Non a caso la pasticceria è stata realizzata in uno dei laboratori più avanzati della zona. Il cliente abituale è Michael.

Infine, la terza pasticceria in gara è quella di Alessia, che prende il nome di Roberta e Alessia. Come si può facilmente intuire dal nome, Alessia gestisce la pasticceria assieme a sua sorella Roberta: anche loro amano la modernità e organizzano spesso feste a tema per i più giovani. La cliente abituale è Barbara.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui