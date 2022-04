Chi è Chiara Nutaj, la ragazza senza freni di Ti spedisco in convento 2: curiosità e social

Una delle protagoniste di ‘Ti spedisco in convento 2’ è Chiara Nutaj. Classe 2001, una ragazza un po’ giovane e ribelle che ha deciso di mettersi in gioco e seguire il percorso a livello spirituale indicato dalle suore nel docu-reality show in onda su Real Time. Insieme ad altre ragazze si trova per un mese intero a vivere secondo le rigide regole di un convento e seguire un certo stile di vita. Andiamo a scoprire chi è Chiara.

Chiara Nutaj, chi è la ragazza nata in Albania del docu-reality

Chiara Nutaj vive in Italia ma è nata in Albania. E’ del segno zodiacale dei Pesci. Esteticamente è una ragazza molto bella: capelli biondi lunghi e occhi azzurri. Attualmente vive in provincia di Varese, precisamente a Busto Arsizio. Si definisce come una ragazza allegra e sopra le righe. Nella vita quotidiana lavora come receptionist. La classe 2001 ha rivelato di spendere l’intero stipendio tra vestiti, feste e qualsiasi cosa le piace, ancor prima di essere incassato.

Chiara ha confessato di amare gli eccessi ed il divertimento. E’ una ragazza senza freni ed è una appassionata di moda e tatuaggi. Di questi ultimi ne ha diversi visibili sul corpo.

Sui social è seguita da oltre 20mila followers sul suo profilo Instagram. Posta molte foto di sé stessa e si intuisce che, sentimentalmente, è legata ad un ragazzo.

Inoltre, Chiara, ha anche un profilo TikTok e OnlyFans.

