Chi è Cristiano Di Luzio, fidanzato di Rita Rusic: curiosità, biografia e quelle foto…

I fan di Pechino Express stanno seguendo con grande trasporto anche questa edizione del noto reality show, dove le coppie di personaggi noti percorrono la strada necessaria per raggiungere la meta equipaggiati con semplici zaini e poco denaro.

Tra i partecipanti maggiormente apprezzati dai telespettatori c’è Rita Rusic, che si sta facendo valere assieme al suo partner, Cristiano Di Luzio. Ma cosa sappiamo del fidanzato della Rusic? Quello che salta maggiormente all’occhio è senza dubbio il fisico di Cristiano: il partecipante a Pechino Express lavora molto in palestra per tonificare il suo corpo. La storia d’amore con Rita Rusic è cominciata nel 2020 ed è stata successivamente resa nota da entrambi.

Nato ad Anzio, in provincia di Roma, nel 1990, Di Luzio ama molto lo sport (in particolare il calcio) ed è un appassionato di viaggi, esattamente come la sua dolce metà. Il partner di Rita Rusic parla anche tre lingue. La maggior parte dei telespettatori lo ricorda come partecipante di Ciao Darwin 2019 e prima ancora come modello per importanti brand.

“Lontani da ogni tipo di comfort, in Paesi così distanti da noi e dalla nostra mentalità, ho avuto la conferma che Rita è una donna generosa, caparbia, allegra e forte, che affronta ogni esperienza della vita con razionalità e temperamento”, ha detto Di Luzio in riferimento all’avventura nel reality.

Nel frattempo, come fa notare Dagospia, qualche utente ha notato una certa somiglianza tra Di Luzio e il modello muscoloso che compare in alcune foto relative ad annunci “un pò equivoci”: che sia davvero lui?

