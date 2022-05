Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 1 maggio 2022

Gli ospiti di “Domenica In” del 1 maggio 2022.

“Domenica In” va in onda anche oggi, domenica 1 maggio 2022. Ecco, per voi, gli ospiti della puntata.

La puntata inizierà con un volto amatissimo dal pubblico da casa: Roby Facchinetti. Lo storico componente dei Pooh festeggerà in diretta il suo 78simo compleanno e per l’occasione Mara Venier ha preparato per lui diverse sorprese, tra cui la presenza degli amici e colleghi dell’artista Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli. In studio sarà presente anche un gruppo di fans che potrà richiedere delle canzoni.

Si passerà, poi, a Teo Teocoli che, dopo una lunga intervista, ci intratterrà con il suo cavallo di battaglia più famoso: l’imitazione di Ray Charles. Teo poi si sottoporrà ad una lezione di twist insieme ad un gruppo di ballerini, mentre Peppino Di Capri proporrà un medley al pianoforte dei suoi più grandi successi musicali, fra i quali appunto “Let’s twist again” e ancora “Speedy Gonzales” e “St. Tropez tiwst”.

Per la parte dedicata al mondo del cinema, verrà presentato “Una squadra”, docuserie diretta e prodotta da Domenico Procacci, con Adriano Panatta e Paolo Bertolucci che racconta a storia della nazionale italiana di tennis che ha vinto la Coppa Davis nel ’76. Per la parte dedicata al mondo della musica, Aiello proporrà “Ora”, brano con il quale nel 2021 ha partecipato al “Festival di Sanremo” e presenterà il suo nuovo singolo “Paradiso”. E ancora, la virologa Ilaria Capua promuoverà il suo libro “Il coraggio di non aver paura” e Nello Buongiorno festeggerà i 60 anni di carriera, cantando la canzone “Tu non mi lasciare mai”.

Maria Rita Gagliardi

