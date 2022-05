Chi è Talisa Jade, velina bionda di Striscia? Ecco com’è cambiata nel tempo

Dall’autunno del 2021, la velina bionda di ‘Striscia la Notizia’ è Talisa Jade Ravagnani. Nata a Milano, da papà italiano e mamma american, il 28 agosto del 2001, sotto il segno della Vergine, ha trascorso la sua infanzia a Dubai. Poi, all’età di 13 anni, è volta negli Stati Uniti per andare a trovare la sorella. Da una breve vacanza a Los Angeles, nel corso della sua permanenza, a sorpresa, in seguito ad un provino, è stata ammessa in una scuola di danza locale prestigiosa, la Millennium Dance Complex che l’ha tenuta impegnata per i successivi 4 anni.

Andiamo a scoprire chi è Talisa e come è cambiata nel corso del tempo.

Talisa Jade, la velina bionda di Striscia la Notizia

Oltreoceano la ballerina fa numerose esperienze. Partecipa addirittura al videoclip della cantante Selena Gomez dal titolo “Look At Her Now”. Nello stesso periodo ha esordito anche nel mondo della moda, sfilando per agenzie importanti come Next Models e Luber Roklin Entertainment. Talisa Jade vanta nel suo curriculum, inoltre, esperienze di un certo livello con Disney in America, come ballerina in programmi televisivi e diversi eventi, per cui ha collaborato con grandi artisti internazionali. Tornata in Italia, Talisa Jade Ravagnani ha ottenuto la possibilità di partecipare al talent ‘Amici 19’. È proprio grazie al programma di Maria De Filippi che la milanese ha conquistato anche il pubblico italiano. Eccola nella foto di seguito nel talent di Mediaset.

Nell’estate 2020 ha conosciuto l’attuale velina mora Giulia Pelagatti (anche lei ex concorrente di Amici), con cui condivide casa per un certo periodo a Genova: è il primo caso di Veline già amiche prima di arrivare al Tg satirico. Nello stesso anno è entrata a far parte del corpo di ballo del programma su Rai 1 ‘Il cantante mascherato’ e nello show di fine anno sempre in Rai, ‘L’Anno che Verrà’. Di seguito una istantanea di Talisa, tratta dal suo account Instagram, nel periodo del programma Rai.

Adesso è velina bionda di Striscia la Notizia, programma seguito da milioni di telespettatori che potrebbe valere alla milanese un ulteriore avanzamento di carriera.

Recentemente è stata protagonista del videoclip del brano “Psycho” di Arisa. Talisa sui social ha già migliaia di follower con i quali condivide scatti della propria vita privata.

Eccola, invece, attualmente nel tg satirico.

