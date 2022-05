Cotto e Mangiato ricetta del 4 maggio 2022: catalana di polpo

Oggi ci catapultiamo tutti nella cucina spagnola. Tessa ha deciso infatti di proporre una gustosa catalana di Polpo. Un mix di verdure e pesce che porta in tavola sapori unici e tipici della tradizione iberica. Vediamo insieme la preparazione.

La ricetta

Per preparare la ricetta abbiamo bisogno di alcuni specifici ingredienti. Più nella precisione ci occorre:

200 grammi di Cipolla rossa di tropea

1 cipolla bianca

Carote

Sedano

Polpo

Aceto balsamico

Aceto di mele

Succo di un limone

1 cucchiaio di zucchero

Pomodorini

Basilico

Costine di Sedano

Procedimento

In una pentola di acqua aggiungi una cipolla le Carote e il Sedano intero, dunque cala anche il Polpo. Nel mentre metti a caramellare, o meglio a marinare la cipolla rossa. Tagliata a fettine molto sottili, e mettila sotto un composto realizzato con Aceto, succo di limone, Aceto di mele e zucchero. Sarebbe opportuno prepararlo la sera prima per consentire questa marinatura a dovere. Intanto in una ciotola taglia a dadini Pomodorini rossi e pomodori verdi. Aggiungi anche delle foglie di basilico e delle costine di Sedano. Quando il Polpo sarà cotto, taglia a dadini e aggiungi nella ciotola con delle verdure. In ultimo versa anche le cipolle marinate. Condisci con olio e sale a piacere e amalgama bene. E il Polpo alla catalana è pronto.

