X Factor, chi sono i nuovi giudici della nuova edizione?

Ecco chi sono i giudici di X Factor 2022: alcuni nomi sono grandi ritorni e altri new entry

X Factor 2022 sarà tutto nuovo a partire dai giudici. Infatti, sono arrivate delle indiscrezioni sulla giuria del talent show di Sky Uno che sembrano promettere bene. Confermati grandi ritorni, tra cui quello di Fedez, un veterano del programma che si è rivelato un giudice capace e un ottimo intrattenitore. Altra conferma è quella di Manuel Agnelli, che porterà sicuramente un’aura rock immancabile all’interno del talent, visto il grande successo dei Maneskin (band romana che faceva parte della sua squadra a X Factor 2017).

Non mancheranno le new entry: il produttore e cantante Dargen D’Amico, reduce dal successo del Festival di Sanremo 2022 con Dove si balla, brano divenuto una vera e propria hit e la conduttrice e attrice romana Ambra Angiolini. Quest’ultima si è raccontata in una recente intervista, confermando la sua presenza in giuria: “Come quelli che vedrò io e ho chiuso gli occhi, mi sono detta: vai, vai, vai”. Insomma, chissà come se la caverà Ambra. Sicuramente, non sarà la sua prima volta come giurata in quanto ha già avuto qualche precedente esperienza come giudice ad Amici di Maria De Filippi.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui