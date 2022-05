Cotto e Mangiato ricetta del 5 maggio 2022: risotto fragole e polpa di limone

In compagnia di Tessa oggi troviamo una chef simpatica e pluristellata, orgoglio italiano. Si tratta di Aurora Mazzucchelli, che porta nella cucina di Cotto e Mangiato un gustoso risotto fragole e polpa di limone. Vediamo insieme tutti i passaggi per realizzarlo.

La ricetta

Come prima cosa devi verificare di avere a portata di mano tutti gli ingredienti che servono, ovvero:

3 limoni

Sale

Fragole

Riso

Sedano

Amido di riso

Colatura di alici

Procedimento

Prendere tre limoni poggiali su una teglia, sala e metti in forno a 150 gradi. Intanto frulla metà delle fragole, mentre l’altra metà taglia a cubetti piccoli. Taglia a cubetti piccoli anche il Sedano. Prendi poi una manciata di riso e frulla per ottenere il suo Amido. Dopodiché prendi una pentola e comincia a tostare il riso (ci raccomandiamo di allungare con acqua e non con brodo vegetale). Mentre cuoci il riso, i limoni saranno pronti, quindi ricava tutta la polpa e frulla. A metà cottura del riso versa la crema di fragole, poi l’amido di riso. Aggiungi anche la colatura di alici le fragole a pezzettini e il Sedano. Quando sarà pronto per essere servito, aggiungi la crema di limone, lasciandone un po’ per decorare il piatto. Qualche ciuffo di crema e il risotto è servito.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui