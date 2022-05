L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 13: “Parola d’ordine: leggerezza”

Allora mi raccomando mandate delle bodyguard sull’isola perché questi a breve si menano di brutto! Questi si detestano in maniera mai vista, io adoro!! Ieri addirittura si è parlato di minacce, di mani addosso, di calunnie e di avvocati ma questa è musica per le mie orecchie velenose!

Praticamente Clemente ha detto a Nicolas “ti faccio un c**o così”, Laura ha detto che durante la prova della pelota honduregna Nicolas le ha messo le mani addosso, Nicolas ha detto che sono solo calunnie… Che al mercato mia madre comprò… Io Ve lo dico, occhio perché non vorrei che il vincitore fosse chi riesce a sopravvivere non all’Isola ma ai compagni di avventura: questi fanno partire gli Hunger Games, Vi avviso.

Purtroppo io credo che non potrò più fare a meno di Nicola Savino dopo questo programma: la leggerezza che mette lui, nessuno. Può succedere di tutto, minacce comprese, che lui riuscirà sempre a farmi ridere. Durante il serale, quando Ilary per sbaglio ha detto scoreggia al posto che scoraggia, beh lo show che ha creato Nicola mi ha fatto morire dal ridere: addirittura ha preso il telefono fingendo una chiamata con la Ventura, dicendole di tornare.

Devo dire che anche Carmen mi ha regalato gioie, ma l’avete vista come si è trasformata quando le hanno toccato il figlio? Gridava come una pazza col bastone in mano contro Clemente che aveva detto ad Alessandro che era un doppiogiochista. La chiusura di Carmen della lite poi, un colpo di classe: “andasse a f****lo lui e tutta la sua c**o di banda”.

I coniugi Russo non sono cattivi solo che non hanno e non capiscono l’ironia, questo li frega, soprattutto in questa edizione che si basa praticamente sull’ironia.

E mentre al televoto è stata eliminata Estefania, che finirà su playa cornuta e mazziata(cit) è sbarcata su playa riunida Beatriz la ex di Roger. Mi spiace ma questo è stato l’unico momento che non mi è piaciuto, sono satura dei triangoli e poi questi tre ne devono mangiare di cereali sotto marca per raggiungere i livelli del trio artistico.

Lory vince il televoto a playa sgamada e torna dal suo Marco, Ilona invece è eliminata definitivamente. Ora non vi azzardate a non invitate più l’avvocato del diavolo perché non sono pronta al distacco.

Nominati della serata Clemente, Nicolas e Nik. A nome del popolo italiano (altra cit) mi permetto di dire che Clemente sarà di nuovo sparato con un cannone su playa sgamada con percentuali bulgare.

Per Oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti.

L’Isola dei Famosi 16, i tre migliori meme della tredicesima puntata

NICOLAS “ TU SEI LA PIÙ FORTE ? L’ UNICO GIOCO CHE HAI VINTO HAI BARATO “ ?????#isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/qK1sK2Hzvh — NINOO (@Ninomauger) May 2, 2022

