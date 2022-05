Fedora in onda su rai 5

Il prossimo appunramento di Rai 5 a teatro ci porta alla scoperta di un’opera, Fedora, proposta in una versione al quanto vecchiotta. Il palinsesto rai ha deciso infatti infatti mandare in onda una storica edizione risalente al 1956. Una particolare versione della Fedora di Umberto Giordano che ha visto impegnato per la direzione musicale il maestro Bruno Bartoletti. La regia è di Mario Lanfranchi e le scene sono di Ezio Frigerio.

La trama

Siamo intorno al 1870. Il protagonista è il principe russo Vladimiro Yariskine il quale viene assassinato alla vigilia delle nozze con la principessa Fedora. Innamorata e disperata, quest’ultima, davanti al padre del suo sposo, giura di dare vendetta al suo amato. E così si mette in cerca del killer. Nell’inseguire alcune tracce incerte del colpevole, arriva fino a Parigi dove fa la conoscenza di un pittore suo connazionale, Loris. Tra i due ben presto scoppia la passione e Fedora se ne innamora.

Il cast

Sul palco vedremo esibirsi Renata Heredia Capnist, Mafalda Micheluzzi. Sono affiancati da Davide Poleri, da Mario Borriello, da Sergio Mazzola, da Vagliano Natali. Completano il cast Glauco Scarlini, Antonio Massaria, Guido Mazzini, nonchè Enzo Viaro, Giuseppe Diani, Angelo Caroli. Capolavoro d’altri tempi, in onda nel venerdì mattina di Rai 5.

