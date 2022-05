Detto Fatto chiude definitivamente dopo 10 anni: ecco i presunti motivi

La trasmissione Detto Fatto chiude definitivamente i battenti, creando dispiacere: i presunti motivi

Giovedì, 5 maggio 2022, si è registrata la chiusura definitiva di Detto Fatto, nota trasmissione pomeridiana condotta da Bianca Guaccero su Rai 2. Il programma partito nel marzo 2013 con Caterina Balivo ha intrattenuto il pubblico pomeridiano con i suoi consigli e aiuti utili sugli aspetti della vita quotidianità. Tra i tanti servizi, c’erano i tutorial di bellezza, ricette di cucina, consigli sul cambio look e sugli abiti da sposa e molto altro.

Ora dopo 10 anni di onorata carriera, il programma chiude i battenti. Questi sono i saluti commossi della Guaccero: “ I primi anni sono stati molto felici. Gli ultimi invece sono stati un po’ più complicati perché abbiamo attraversato dei momenti molto complicati nella storia dell’umanità, come per esempio la pandemia e adesso anche la guerra. Intrattenere il pubblico con il passare del tempo non è stato più soltanto un divertimento, è stato quasi un dovere”.

Le ragioni di questa chiusura sembrerebbe legata al basso numero di ascolti, e la conduttrice pugliese si è lasciata andare ad uno sfogo. Secondo Guaccero infatti pare che i continui cambiamenti di messa in onda del programma Rai abbiano provocato confusione tra i telespettatori, e quindi, il repertino decremento degli ascolti.

Infine, è intervenuto il comico e attore Giampaolo Gambi che l’ha buttata sull’ironia, dichiarando: “Perché non avete più bisogno di noi. Non abbiamo più niente da insegnarvi. Sono dieci anni che ci seguite: sette con me, quattro con questa disgraziata e con questi altri che stanno qui”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui