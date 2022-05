Isola dei Famosi, clamoroso attacco ad un naufrago: “Si sono messi d’accordo”

Non è un periodo semplice per Roger Balduino, protagonista dell’Isola dei Famosi 2022. L’esperienza nel reality show condotto da Ilary Blasi era cominciata con una simpatia reciproca con la naufraga Estefania Bernal. I due hanno iniziato una specie di relazione sentimentale anche lui ha voluto precisare di non essere innamorato della compagna d’avventura. La situazione è, però, divenuta complicata quando il modello brasiliano ha ritrovato in Honduras, Beatriz Marino, ossia la sua ex ragazza. Il 30enne ha reagito provando a prendere le distanze da lei ma ora comincia a vacillare ed avere le idee confuse. Sulla questione, i fratelli Tavassi, Guendalina ed Edoardo non sembrano convinti del rapporto fra Roger ed Estefania, specialmente per quanto concerne i sentimenti di lui.

Le parole di Guendalina Tavassi

L’ex gieffina è stata molto diretta nell’esprimere il suo pensiero su Roger Balduino: “Roger non è rispettoso nei confronti di Estefania. Se io andassi di là e il mio fidanzato qua facesse quello che sta facendo lui con la sua ex, sai i calci che gli darei? Almeno potrebbe fingere un po’ di dispiacere“.

La teoria di Edoardo

In Honduras, quindi, potrebbe nascere una specie di triangolo amoroso. D’altra parte, Edoardo Tavassi ha affermato quella che è la sua teoria su quanto sta accadendo: “Roger viene sull’Isola e si mette d’accordo prima con la ex. Le dice: ‘Io vado a fare l’Isola e vado da single. A un certo punto ci sarà qualche ragazza che mi piace. Benissimo, faccio la storia. Tu fai quella che le dà fastidio, perché io ti avevo detto che una volta tornato saremmo stati insieme – ha proseguito il fratello di Guendalina – , poi lui fa la storia con Estefania e a lei, visto che fa l’arrabbiata in studio, le propongono di venire qua per vedere cosa succede tra lei e Roger. Lei voleva farsi vedere, lui le vuole bene e la vuole aiutare, perché no?”.

A parere del 35enne, in realtà, a Roger Balduino non importerebbe niente di Estefania: “Quando gli ho chiesto cosa farebbe se tornasse Estefania, lui mi ha detto: ‘Vado con lei e vado con lei’. Sono i dati che dicono che non gli interessa”.

