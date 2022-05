Chi è Giulia Pelagatti, la velina mora di Striscia e come è cambiata nel tempo?

Da settembre del 2021 la nuova velina mora di Striscia la Notizia è Giulia Pelagatti, toscana di 23 anni. Ballerina con alle spalle esperienze nel mondo della televisione con Amici. Andiamo a scoprire chi è la ragazza del bancone del programma di Antonio Ricci che condivide questa esperienza con Talisa Jade Ravagnani, ossia la velina bionda.

La biografia di Giulia

Giulia Pelagatti è nata a Prato il 5 aprile del 1999. Ha vissuto tra il mare della Versilia e la campagna di Carmignanello fino ai 17 anni con la famiglia. La sua più grande passione è lo sport in generale e prova tante attività: nuoto, pattinaggio, karate, ginnastica artistica e ritmica. All’età di 11 anni si è innamorata definitivamente della danza sportiva, che ha studiato con ottimi risultati e nel 2011 ha vinto il campionato europeo di Disco Dance in Danimarca e, successivamente, il mondiale di Modern e di Jazz in Polonia e quello di Show Dance in Germania. Nel 2012 si è avvicinata alla danza classica e contemporanea, raggiungendo altri importanti traguardi come il primo premio al ‘Concorso Internazionale Expression’ a Danza in fiera, primo premio al ‘Concorso Internazionale Danza sì’, primo premio al ‘Concorso Internazionale Città di Pinerolo’, primo premio al ‘Festival Ballet’.

Le esperienze in televisione di Giulia

Il debutto in televisione è giunto nel 2016 e giunse con Amici, il talent di Maria De Filippi. Resterà nel programma per cinque mesi. Eccola in una foto durante un’esibizione.

Da quel momento in poi venne scelta per il corpo di ballo di diversi programmi quali Celebration nel 2017 su Raiuno e Music su Canale 5. L’anno successivo è stata selezionata per Domenica In e The Voice. Nel 2019 l’abbiamo trovata, invece, in 55 Passi nel sole su Canale 5, Colorado su Italia 1 e nel Concerto di Natale in Vaticano. Di seguito una foto nel periodo di Colorado.

Nel 2020 è stata presente in Enjoy su Italia 1. Così come Talisa ha partecipato a Il Cantante mascherato su Rai Uno. Prima dell’approdo a Striscia è stata nel corpo di ballo di Felicissima Sera su Canale 5. Poi in autunno l’arrivo a Striscia la Notizia. Eccola durante uno stacchetto.

Il profilo Instagram di Giulia è attivissimo e ricco di scatti della ballerina, sia durante le esercitazioni di danza, che durante gli shooting fotografici da modella con ben 180 mila followers.

