Das Paradies und die Peri, in onda su Rai 5

Das Paradies und die Peri è l’opera, oratorio profano che andrà in onda nel sabato mattina di Rai 5. Anche tradotto con Il Paradiso e la Peri, questo classico teatrale di Robert Schumann viene proposto in questa data occasione nella versione che ha visto impegnati regia, scene, costumi, video e luci del collettivo Anagoor (a suo tempo vincitore del Leone d’Argento). La versione in questione è andata in scena presso il Teatro alla Biennale di Venezia nel 2018.

La trama

La Peri, che è stata esiliata dal Paradiso vaga fino a giungere in Oriente. Il suo scopo è riuscire a trovare il tesoro più grande sulla Terra, grazie al quale potrà essere di nuovo ammessa nel mondo superiore. Nel mentre su un grande schermo vengono trasmesse le varie peripezie del suo viaggio girate in Iran, in Turchia, lungo i martoriati confini siriani e al Museo Egizio di Torino.

Il cast

A dirigere l’orchestra il maestro Gabriele Ferro, che rende ancora piu entusiasmante questo allestimento dell’opera. Sul palco si esibiscono nei ruoli dei vari protagonisti Sarah Jane Brandon come la Peri, affiancata poi da Valentina Mastrangelo, da Atala Schöck, Maximilian Schmitt e Albert Dohmen. In onda nel sabato mattina del 7 maggio di Rai 5.

