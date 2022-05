Amici 21 semifinale, chi ha preso la maglia per la finale?

Ecco i concorrenti di Amici 21 che hanno avuto accesso alla finalissima

Sabato 7 maggio 2022, si è tenuta la semifinale di Amici 21, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I concorrenti rimasti Albe, Sissi, Luigi, Alex, Michele e Dario si sono sfidati per accedere alla finalissima che si terrà sabato 15 maggio 2022. La giuria formata da Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino hanno osservato attentamente le prove per votare chi merita di passare alla fase successiva. Nei corsi dei guanti di sfida, ci sono stati come sempre dei battibecchi tra professori, in particolare tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini. La Celentano infatti ha ritenuto che Dario non sia affatto all’altezza di eseguire le sue coreografie complesse, a differenza del suo ballerino Michele.

“Può eseguire solo le coreografie della Peparini” queste sono state le parole della Celentano che hanno mandato su tutte le furie la collega. Altri battibecchi non sono mancati tra Rudy e Pettinelli. C’è stata una polemica sul fatto che la ballerina Serena abbia battuto Michele, poiché è stata votata dai giudici De Martino e Filiberto, tanto da far stizzire la Celentano. “Beh lei è tutta carina. Quindi…” ha tentato di giustificare l’insegnante di danza riguardo il mancato punto al suo allievo Michele.

Dopodiché, sono arrivati i nomi dei primi tre finalisti: la cantante Sissi, il ballerino Michele e i cantante Luigi. A fine puntata, sono rimasti soltanto Alex, Dario, Serena e Albe. Maria De Filippi ha chiamato Alex in studio, lasciando qualche minuto di suspence e raccontando un po’ il suo percorso nella scuola. Il cantante infine si è aggiudicato la maglia per accedere alla finalissima di sabato prossimo. Gli altri due finalisti sono i due fidanzati Albe e Serena, poiché c’è stato un pari merito. Nulla da pare per Dario che è stato definitivamente eliminato dalla scuola, ma la conduttrice l’ha incoraggiato a non arrendersi, dicendo: “Non prenderla come una bocciatura”.

Quindi, in finale vedremo sfidarsi per la vittoria: Sissi, Michele, Luigi, Alex, Albe e Serena. Insomma, è la prima volta in 20 anni di Amici che vedremo una finale con sei finalisti.

