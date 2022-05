Chi è Marianna Mercurio, promessa sposa di Francesco Merola ed attrice? Curiosità e biografia

Francesco Merola, figlio dell’indimenticabile artista napoletano Mario Merola, ha voluto annunciare la promessa di matrimonio proprio nel giorno del compleanno di suo papà. La promessa sposa è l’attrice Marianna Mercurio, che vive da diverso tempo una relazione con il terzogenito di Mario Merola e condivide con lui anche la passione per la musica.

Nata a Napoli il 12 settembre 1983, Marianna Mercurio si è formata al Teatro Totò, che le ha permesso di intraprendere al meglio la sua carriera di attrice. L’abbiamo vista in diverse serie TV, tra cui I bastardi di Pizzofalcone, Gomorra – La serie e Un posto al sole. Marianna Mercurio coltiva anche la sua passione per il teatro: negli ultimi anni ha recitato in Masaniello – Il Musical, Dignità Autonome di Prostituzione e C’era una volta… Scugnizzi.

Come accennato, la storia con Francesco Merola va avanti da diversi anni, anche se nel settembre 2020 i due sembravano ormai distantissimi. Era stata proprio Marianna Mercurio ad annunciare la rottura con un post su Facebook, dove sottolineava come i due non riuscissero più ad andare d’accordo.

Evidentemente Marianna e Francesco sono riusciti ad appianare le loro divergenze e a rendere il proprio amore più solido che mai. “Mi fa ridere molto, mi fa stare serena. Per me è un uomo meraviglioso, ha il cuore del padre”, ha detto l’attrice in una puntata di Vieni da me.

