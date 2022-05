Domenica In, Manuel Bortuzzo non ci sarà: ecco perché

Stasera in tv su Rai 1 andrà in onda in prima tv ‘Rinascere’, la storia di Manuel Bortuzzo vista dagli occhi di Manuel Bortuzzo (che sulla sua vicenda personale ha scritto l’omonimo romanzo): gli allenamenti per sognare le Olimpiadi, la vita normale tra famiglia e fidanzata, i colpi di pistola che lo costringono alla sedia a rotelle, il tentativo di riprendere la sua vita in mano.

Una storia sicuramente formativa che già molti conoscono per la partecipazione del giovane all’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Ma nonostante la messa in onda su Rai 1 e l’essere stato annunciato assieme al padre come ospite del contenitore della domenica pomeriggio del primo canale Rai, Manuel non ci sarà.

Ed è una scelta ben ponerata della padrona di casa Domenica In Mara Venier.

Come annunciato da Davide Maggio, Zia Mara considera l’ospitata bruciata, a causa della presenza di Manuel ieri pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin: quale sarebbe il senso di portare di nuovo il giovane davanti ai teleschermi?

D’altra parte ieri il focus dell’intervista è stato legato alla rumorosissima separazione da Lulù Selassiae, conosciuta dentro la casa.

Una separzione voluta proprio dall’ex nuotatore:

“Nessun lavaggio del cervello da parte di genitori e amici ho deciso io di lasciarla. La mia famiglia mi ha sempre consigliato, lasciandomi però libero di fare quello che volevo. Anche ai miei amici, che non ha praticamente conosciuto, l’unica cosa che interessa è sapere che io sono felice con la mia donna: chi sia non è importante”.

Quindi nessun possible ritorno di fiamma né tantomeno nessun possibile confronto: “Non ha senso, perché non ho niente da dirle: lei sa tutto. Nonostante quello che si pensa in questo mese e mezzo abbiamo parlato”.

