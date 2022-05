La vedova allegra, in onda su Rai 5

La settimana di Rai 5 si apre con l’opera teatrale, la più famosa degli anni 50, La vedova allegra (Die lustige Witwe) di Franz Lehár. Il palinsesto rai propone un versione di Damiano Michieletto andata in scena nell’aprile 2019 presso il Teatro dell’Opera di Roma.

Trama e curiosità

L’opera viene purista in una versione, in lingua originale, che ha visto al timone dell’orchestra i maestro Constantin Trinks, per la prima volta occupato a gestire l’Orchestra dell’Opera di Roma.

La storia è ambientata nelle briose atmosfere della provincia del dopoguerra, con balli rock e boogie-woogie. Il tutto viene reso ancora migliore dalle scene di Paolo Fantin, dai costumi di Carla Teti. Ad occuparsi delle luci c’è Alessandro Carletti mentre le coreografie sono di Chiara Vecchi.

Il Cast

Nel cast vedre,o Nadja Mchantaf nei panni della ricca ereditiera Hanna Glawari. Almsuo fianco, Paulo Szot veste i panni del conte Danilo Danilowitsch, Anthony Michaels-Moore nel ruolo del barone Mirko Zeta, Adriana Ferfecka nel ruolo di Valencienne, Peter Sonn interpreta Camille de Rossillon, Marcello Nardis veste i panni di Raoul de Saint-Brioche, Simon Schnorr nella parte del visconte Cascada. A completare il cast cinque talenti di ovvero Timofei Baranov nei panni di Bogdanowitsch, Rafaela Albuquerque è Sylviane, Irida Dragoti è Olga, Andrii Ganchuk è Pritschitsch e Sara Rocchi è Praskowia.

