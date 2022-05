Oroscopo di Paolo Fox dal 9 al 15 maggio, previsioni della settimana

Un’altra settimana sta per cominciare. Non ci resta che andare a vedere quali sono le previsioni astrologiche dettate dal migliore astrologo di sempre, Paolo Fox. Ecco tutto quello che devi sapere per ogni segno zodiacale.

Ariete

Sei giunto finalmente in una posizione di serenità. Per coloro che sono in coppia da un pò, dopo una vecchia discussione, è possibile ritrovare pace e accordo.

Per quanto concerne la vita professionale, la situazione è ancora meglio. Si può tagliare finalmente il primo di una serie di traguardi nel lavoro.

Toro

Anche per i nati sotto al segno del Toro, si prospetta una settimana serena in amore. Tutte le coppie che avevano fatto bizze ora potranno finalmente appianare la situazione.

Per quanto concerne la vita professionale, sul posto di lavoro non bisogna sottovalutare Marte, ma Saturno rimane purtroppo contrario.

Gemelli

In questa settimana avrai ampi consensi di Giove. Non solo verranno favoriti i sentimenti ma sarà favorirà la fertilità e le cose andranno bene per le coppie che desiderano avere figli.

Approfittare della presenza di Giove anche per il lavoro, dove ci saranno situazioni positive e dove saranno favoriti incontri.

Cancro

Non il massimo per te questa settimana. Che tu sia single o in coppia, avrai dei giorni molto movimentati, con ampie discussioni da ogni punto di visga

Non bene nemmeno sul lavoro, avrai una settimana confusa, non si escludono momenti di tensione con colleghi o datori.

Leone

Ecco che per i nati sotto al segno del Leone si andrà ancora meglio questa settimana. Chi sta cercando una storia, non deve fermarsi. Favorite anche le coppie vecchie.

Dal punto di vista professionale, sul posto di lavoro andrà benone. Inoltre sono in arrivo conferme per i più giovani. Momenti buoni grazie al favore di Giove.

Vergine

Forse hai avuto momenti troppo delicati in passato, tuttavia stai dimenticando una cosa, ovvero che nella vita di coppia bisognerebbe dare più spazio alle emozioni. Per i single il disagio dell’ultimo periodo finalmente diminuisce.

Per quanto riguarda il lavoro non ci sono particolari novità in arrivo, nel complesso sarà una settimana serena.

Bilancia

Se nella coppia ci sono problemi, è meglio prendere tempo ed evitare contrasti inutili. In fondo con un pizzico di pazienza tutto si può.

Nel lavoro per fortuna la situazione è delle migliori. Mentre in amore ci vuole pazienza nel campo della professione è importante spingersi oltre per cercare un accordo.

Scorpione

Hai avuto momenti troppo nervosi in questi ultimi periodi. Per fortuna durante questa settimana sarà più facile superare le tensioni nella vita di coppia.

Nel lavoro chi non è contento deve guardarsi attorno. I rapporti nati nel mese di aprile ora vengono confermati.

Sagittario

Sei reduce da non pochi problemi, e questo ti scoraggia. Tuttavia in questa settimana si presenterà un’occasione in più per risolvere eventuali problemi.

Nel lavoro si è pronti per cercare nuove emozioni, sensazioni e progetti. Datti da fare per trovare quello che cerchi.

Capricorno

Per coloro chemsono single la settimana sarà molto statica, senza particolare novità. Invece per le coppie, si consiglia di essere prudenti.

Diversa la situazione in campi professionale. Nel lavoro non sarà più possibile rimandare alcune scelte e bisognerà rendersi conto della realtà.

Acquario

Anche per i nati sotto al segno dell’acquario sarà una settimana serena. In particolare coloro che hanno un partner, faranno progetti per il futuro.

Non male nemmeno nel lavoro, dove se da poco è nata una nuova occasione, si è contenti di svilupparla al meglio.

Pesci

I giorni di questa settimana tutti positivi per l’amore, fatta eccezione per la giornata di martedì. Venere ormai non è più nel segno ma rimangono le emozioni forti che ha portato.

Nel lavoro non avrai particolare difficoltà, non ci saranno pressioni o situazioni poco piacevoli. Il tutto sempre grazie a Venere.

