Amici 21, quanto guadagna Lorella Cuccarini? Svelato il suo cachet

I fan di Amici 21 non vedono l’ora che arrivi domenica 15 maggio, giorno in cui si terrà la finalissima del programma condotto da Maria De Filippi. Saranno in sei a sfidarsi e non cinque, dato che Serena e Albe hanno ottenuto lo stesso punteggio al ballottaggio. Gli altri quattro che si contenderanno la vittoria finale sono Sissi, Michele, Luigi e Alex.

Anche durante la semifinale gli ascolti sono stati davvero super per il talent show di Mediaset, ed è probabile che la puntata di domenica farà registrare ancora una volta numeri da capogiro. Merito di allieve e allievi, ovviamente, così come della conduttrice, ma anche delle varie insegnanti.

Tra queste c’è anche Lorella Cuccarini, che è stata confermata per il secondo anno consecutivo come insegnante di Amici 21. Molto spesso i fan si chiedono a quanto ammonti il cachet degli insegnanti di Amici 21, e non è raro che la curiosità dei telespettatori si soffermi proprio sulla Cuccarini.

Ebbene, stando a quanto riportato da diversi siti, l’indiscrezione è che Lorella Cuccarini arrivi a percepire 5.000 euro nel corso della fascia pomeridiana del programma di Amici. E per quanto riguarda il serale? Su questo non è emerso alcun dettaglio, ma è facile immaginare come si tratti di una cifra più alta.

