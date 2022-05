Cotto e Mangiato ricetta del 9 maggio 2022: taralli al vino pugliesi

Nuova ricetta in apertura per questa settimana a Cotto e Mangiato. Ispirandosi alla terra della buona cucina, ovvero la Puglia, Tessa ha deciso di proporci la preparazione dei taralli al vino pugliesi. Ecco come si fanno.

La ricetta

Per la preparazione della ricetta, abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti:

100 grammi di vino bianco

150 grammi di olio Extravergine d’Oliva

150 grammi di zucchero

Cannella

Pizzico di sale

Bustina di lievito per dolci

500 grammi di farina 00

Zucchero per biscotti

Procedimento

Prendi una ciotola e accorpa prima gli ingredienti liquidi ovvero vino bianco ed olio. Aggiungi anche lo zucchero e la cannella e comincia a mescolare. Versa il pizzico di sale e la bustina di lievito per dolci e adagio aggiungi anche la farina. Devi ottenere un panetto bello morbido che andrai a mettere a riposo in frigo almeno mezz’ora. A questo punto tirato fuori, e ricava tanti piccoli serpentelli. Chiudi su loro stessi creando una ciambella e arrotola nello zucchero, adagia su carta forno. Fai così finché non avrai finito l’impasto. Infornare a 180 gradi per almeno 20 minuti circa. Quando saranno pronti lascia prima raffreddare e poi servi. Vedrai che tutti ne andranno ghiotti. Et voilà la prima ricetta della settimana è Cotta e Mangiata.

