Chi è Catia Franchi, sorella di Elisabetta Franchi e dama di Uomini e Donne?

Ecco chi è Catia Franchi, sorella della stilista Elisabetta e dama di Uomini e Donne: curiosità e vita privata

Catia Franchi è la sorella della nota stilista e imprenditrice Elisabetta Franchi ed è una dama del parterre di Uomini e Donne Over. Vive a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna ed è madre di due figli Milos (37 anni) e Naomi Michelini (29 anni conosciuta per le voci sul presunto flirt con Tomaso Trussardi). Lavora presso la sua azienda di famiglia, poiché nutre una forte passione per la moda come lo dimostrano i suoi scatti sul suo profilo Instagram. Catia è anche una sportiva in quanto corre spesso in mountain bike e ama percorrere le maratone.

Catia ha inoltre parlato del suo attuale rapporto con la sorella Elisabetta in una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. Le due si sono riavvicinate molto soprattutto quando Catia ha dovuto affrontare un delicato intervento per asportare un tumore. E’ stata proprio la dama del Trono Over a raccontarlo, spiegando che Elisabetta le è stata accanto durante il momento del suo risveglio. Catia ha deciso di divorziare da suo marito in quanto ha capito che l’amore era finito.

Catia Franchi si è iscritta ai provini di Uomini e Donne Over grazie ad un’amica. La dama bolognese è riuscita a regalare contenuti parecchio vivaci nel corso del dating show di Maria De Filippi, soprattutto quando ha raccontato del suo appuntamento fallito con il cavaliere Biagio. Quest’ultimo l’avrebbe portata a mangiare la pizza al taglio invece di invitarla in un ristorante raffinato.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui